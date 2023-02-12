Украинский супертяжеловес техническим нокаутом потерпел первое поражение в карьере — видео

12 февраля, 12:57
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Выхрист проиграл в восьмом раунде (Фото:Скриншот видео)

Выхрист проиграл в восьмом раунде (Фото:Скриншот видео)

Кубинский боксер Ленье Перо техническим нокаутом победил украинского супертяжа Виктора Выхриста, нанеся ему первое поражение в карьере.

Выхрист имел преимущество над Перо во время боя, а в третьем раунде чуть не отправил кубинца в нокдаун, однако тот после мощного удара в голову устоял на ногах.

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1624600709277659137

В восьмом раунде Выхрист пропустил правый хук в корпус и прямой удар левой в голову, после чего повернулся к Перо спиной, что не оставило рефери другого выбора, как прекратить бой, присудив украинцу поражение

Видео дня

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1624602600644517888

Это поражение стало первым в карьере Выхриста при 11 победах, семь из которых нокаутом.

В своем предыдущем бою в декабре 2022 года Выхрист победил американца Франклина Лоуренса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Виктор Выхрист

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