Украинский супертяжеловес техническим нокаутом потерпел первое поражение в карьере — видео
Выхрист проиграл в восьмом раунде (Фото:Скриншот видео)
Кубинский боксер Ленье Перо техническим нокаутом победил украинского супертяжа Виктора Выхриста, нанеся ему первое поражение в карьере.
Выхрист имел преимущество над Перо во время боя, а в третьем раунде чуть не отправил кубинца в нокдаун, однако тот после мощного удара в голову устоял на ногах.
В восьмом раунде Выхрист пропустил правый хук в корпус и прямой удар левой в голову, после чего повернулся к Перо спиной, что не оставило рефери другого выбора, как прекратить бой, присудив украинцу поражение
Это поражение стало первым в карьере Выхриста при 11 победах, семь из которых нокаутом.
В своем предыдущем бою в декабре 2022 года Выхрист победил американца Франклина Лоуренса.