Соперник пережил нокдаун. Непобежденный украинский боксер выиграл у опытного американца — видео

20 декабря, 15:15
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30-летний Выхрист одержал 11-ю победу на профессиональном ринге (Фото:Виктор Выхрист via Instagram)

30-летний Выхрист одержал 11-ю победу на профессиональном ринге (Фото:Виктор Выхрист via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Виктор Выхрист оказался сильнее опытного американца Франклина Лоуренса в бою, который состоялся в городе Геппинген (Германия).

Поединок продлился все отведенные восемь раундов. В пятой трехминутке Виктор отправил соперника в нокдаун, но тот смог подняться и выстоял до конца боя.

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Все судьи по итогам восьми раундов единогласно отдали победу украинскому боксеру. Для 30-летнего Выхриста она стала 11-й в 11 поединках на профессиональном ринге.

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47-летний Лоуренс проиграл в четвертый раз в карьере. На его счету также 21 победа и две ничьи.

Интересно, что для американца это был первый бой за последние шесть лет. В последний раз в ринг он выходил в 2016-м против мексиканца Энди Руиза, которому он проиграл также единогласным решением судей.

Сообщалось, что в своем предыдущем поединке Выхрист победил другого опытного американца — Кевина Джонсона.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Виктор Выхрист

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