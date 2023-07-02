Как братьям Кличко отрубили головы: обидчика семьи жестоко избил Владимир — видео
Виталий и Владимир Кличко (Фото:instagram.com/klitschko)
2 июля 2011 года вошло в историю мирового бокса. Два брата собрали в семье все чемпионские пояса в супертяжелом весе. У Владимира Кличко были титулы — WBA, WBO, IBF, у Виталия — WBC.
Недостающий пояс — WBA — Кличко-младший отобрал у Дэвида Хэя. Наверное, это был самый раскрученный для украинца и самый ожидаемый для фанатов бой. Постарался Хэй.
Британский чемпион долго словесно пытался задеть Владимира Кличко. А потом сделал коллаж, который вмиг стал вирусным в соцсетях. На рисунке Хэй держал в руках отрубленные головы братьев Кличко. В футболке с таким принтом Дэвид даже пришел на пресс-конференцию.
Ажиотаж к бою, который прошел на футбольном стадионе в Гамбурге, был колоссальным. А вот сам поединок разочаровал болельщиков, поскольку не стал конкурентным. Бывший тяжеловес Хэй ничего не смог противопоставить габаритам супертяжа Кличко. Имея преимущество в росте, украинский боксер все время держал соперника на дальней дистанции, методично избивая.
В итоге, по истечении 12 раундов, Владимир Кличко был объявлен победителем единогласным решением судей — 118:108, 117:109, 116:110.
После этого боя, все основные — WBC, WBO, WBA, IBF и второстепенные — IBO, The Ring, пояса супертяжелого веса стали принадлежать братьям Кличко.