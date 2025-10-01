«Последний пока что поединок был с Джошуа»: 49-летний Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко повесил боксерские перчатки на гвоздь в августе 2017 года после поражения от Энтони Джошуа.

Недавно легендарный спортсмен рассказал, что для него значит быть первым в своей сфере. Отвечая на этот вопрос Владимир намекнул, что в будущем может снова выйти на ринг, назвав поединок против Энтони «пока что последним».



Реклама

«Иногда важнее быть внутри процесса, чем первым. Выражение «быть первым» относительное. Ты не можешь постоянно быть первым. Невозможно.

Быть первым долгое-долгое время — это возможно. Для этого тебе нужны союзники, твоя команда. Также твои враги могут на какое-то время стать союзниками.

Например, мой последний пока поединок был с Энтони Джошуа — олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Он был моим спарринг-партнером в подготовке к следующему бою. Мой будущий соперник — тогда я этого еще не знал — был моим союзником. Он меня готовил. Он меня хорошо подготовил, я защитил титул и так далее. Я очень благодарен, что он тогда согласился приехать в мой лагерь.

В экономике это называется кооперацией. Когда конкуренты экономически сотрудничают, чтобы выгнать с рынка третьего", — сказал Кличко на Ютуб канале Норм.подкаст.

Напомним, что в прошлом году появилась информация о том, что Владимир был готов провести бой против Даниэля Дюбуа на боксерском вечере в Саудовской Аравии 22 февраля 2025 года.

Впоследствии даже Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хочет устроить реванш Кличко и Фьюри, назвав условие для этого.

Сообщалось, что Кличко продолжает рассматривать возможность титульного боя, ведь хотел бы стать самым возрастным чемпионом мира. Рекорд принадлежит Джорджу Форману, который завершил карьеру в 46 лет и 169 дней в 1995 году, удерживая титул IBF.

Ранее Владимир впервые заговорил о возможном камбэке. А недавно Кличко-младший признался, жалеет ли, что не провел реванш с Джошуа.