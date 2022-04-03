«Позади него трупы. Настоящий ужас». Владимир Кличко вернулся из Германии и посетил Бучу — видео

3 апреля, 19:34
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Владимир Кличко служит в теробороне Киева (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Владимир Кличко служит в теробороне Киева (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда украинского бокса Владимир Кличко, который еще перед началом войны вступил в тероборону Киева, вернулся в Украину после визита в Германию и посетил Бучу, где российские оккупанты устроили геноцид украинцев.

Владимир посетил Бучу вместе со своим братом и мэром Киева Виталием Кличко, сообщает журналист немецкого издания BILD Пол Ронцхаймер, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter видео из города после того, как его покинули российские войска.

Видео дня

«Позади него трупы. Настоящий ужас», — написал журналист.

https://twitter.com/ronzheimer/status/1510627005938683908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510627005938683908%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fnews%2F578969-video-vladimir-klichko-vernulsya-v-ukrainu-i-pokazal-nemtsam-uzhasy-v-buche
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Также видео опубликовал и Владимир Кличко, назвав зверства россиян геноцидом.

https://twitter.com/Klitschko/status/1510631109750673409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510631109750673409%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fnews%2F578969-video-vladimir-klichko-vernulsya-v-ukrainu-i-pokazal-nemtsam-uzhasy-v-buche

Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию, устроившую геноцид украинцев.

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Теги:   Владимир Кличко Бокс Буча Война в Украине

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