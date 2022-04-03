«Позади него трупы. Настоящий ужас». Владимир Кличко вернулся из Германии и посетил Бучу — видео 3 апреля, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко служит в теробороне Киева (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда украинского бокса Владимир Кличко, который еще перед началом войны вступил в тероборону Киева, вернулся в Украину после визита в Германию и посетил Бучу, где российские оккупанты устроили геноцид украинцев.

Владимир посетил Бучу вместе со своим братом и мэром Киева Виталием Кличко, сообщает журналист немецкого издания BILD Пол Ронцхаймер, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter видео из города после того, как его покинули российские войска.

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«Позади него трупы. Настоящий ужас», — написал журналист.

Также видео опубликовал и Владимир Кличко, назвав зверства россиян геноцидом.

Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию, устроившую геноцид украинцев.

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