Нашли в братской могиле. Российские оккупанты убили украинского футболиста и его родителей 3 апреля, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Александр Сухенко сыграл во Второй лиге 21 матч и забил три гола (Фото:Киево-Святошинский футбол.)

Российские оккупанты убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.

Тело Сухенко нашли в братской могиле в лесу возле освобожденного Мотыжина в Киевской области, сообщает Киево-Святошинский футбол в Facebook.

Также там нашли убитых родителей футболиста – Ольгу Сухенко, которая была старостой села и Игоря Сухенко – соучредителя сельского футбольного клуба Колос.

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Родителей Александра похитили еще 23 марта, и до сих пор их судьба была неизвестна.

В общей сложности в братской могиле в Мотыжине нашли около тридцати замученных украинцев.

Ранее сообщалось, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

Перед этим в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Также от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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