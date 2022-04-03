Нашли в братской могиле. Российские оккупанты убили украинского футболиста и его родителей
Александр Сухенко сыграл во Второй лиге 21 матч и забил три гола (Фото:Киево-Святошинский футбол.)
Российские оккупанты убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.
Тело Сухенко нашли в братской могиле в лесу возле освобожденного Мотыжина в Киевской области, сообщает Киево-Святошинский футбол в Facebook.
Также там нашли убитых родителей футболиста – Ольгу Сухенко, которая была старостой села и Игоря Сухенко – соучредителя сельского футбольного клуба Колос.
Родителей Александра похитили еще 23 марта, и до сих пор их судьба была неизвестна.
В общей сложности в братской могиле в Мотыжине нашли около тридцати замученных украинцев.
Ранее сообщалось, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского.
Перед этим в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
Также от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.
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