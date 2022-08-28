Непобежденный украинский боксер выиграл у бывшего соперника Виталия Кличко — видео 28 августа, 16:12 Для 30-летнего Выхриста эта победа стала юбилейной (Фото:Виктор Выхрист via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Виктор Выхрист победил опытного американца Кевина Джонсона.

Поединок состоялся накануне в Гамбурге (Германия). Продлился он все восемь отведенных раундов. По их итогам судьи отдали победу украинцу.

Для 30-летнего Выхриста эта победа стала юбилейной — десятой в десяти боях на профессиональном ринге.

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42-летний Джонсон проиграл в 21-й раз в карьере. На счету американца также 35 побед и одна ничья.

Ранее Кевин решением судей также проигрывал двум другим украинцам — Виталию Кличко и Александру Захожему. Причем от первого из них он потерпел дебютное поражение в карьере.

Всего же двумя же неделями ранее Джонсон проиграл еще одному украинцу — Игорю Шевадзуцкому.

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