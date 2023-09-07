Литва — Черногория — 2:2. Обзор драматического отборочного поединка Евро-2024 — видео

7 сентября, 21:47
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Литовцы радуются голу (Фото:facebook.com/LTUfutbolas)

Литовцы радуются голу (Фото:facebook.com/LTUfutbolas)

В Каунасе завершился матч пятого тура квалификации к чемпионату Европы-2024. В группе G встречались сборные Литвы и Черногории.

Игра вышла боевой и результативной. За последние 20 минут поединка зрители увидели четыре гола с драматической концовкой. Хозяева сумели отыграться в компенсированное время.

Видео дня

Литва — Черногория — 2:2

Голы: Паулаускас, 71, Черных, 90+4 — Крстович, 78, Савич, 89

Видеообзор матча Литва — Черногория:

Положение в группе G

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что сборная Англии объявила состав на матча с Украиной.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Евро-2024 сборная Литвы сборная Черногории

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