Литва — Черногория — 2:2. Обзор драматического отборочного поединка Евро-2024 — видео
Литовцы радуются голу (Фото:facebook.com/LTUfutbolas)
В Каунасе завершился матч пятого тура квалификации к чемпионату Европы-2024. В группе G встречались сборные Литвы и Черногории.
Игра вышла боевой и результативной. За последние 20 минут поединка зрители увидели четыре гола с драматической концовкой. Хозяева сумели отыграться в компенсированное время.
Литва — Черногория — 2:2
Голы: Паулаускас, 71, Черных, 90+4 — Крстович, 78, Савич, 89
Видеообзор матча Литва — Черногория:
Положение в группе G
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