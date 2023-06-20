Талисманом Евро-2024 выбрали медведя — фото 20 июня, 11:56 Имя талисману выберут болельщики (Фото:UEFA)

УЕФА представил официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.



Впервые в истории турнира талисманом стал медвежонок. Болельщики помогут определиться с именем для маскота — на выбор представлены варианты Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Все имена вдохновлены немецким словом Bär (медведь). Голосование продлится две недели.

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Фото: UEFA

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Фото: UEFA

Ранее мы писали, что сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеском матче.