«Спасибо за постоянную силу и любовь»: жена Шевченко чувственно поздравила своего мужа с днем рождения — фото

29 сентября, 11:47
Поделиться:
Андрей Шевченко и Кристен Пазик (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрей Шевченко и Кристен Пазик (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Сегодня, 29 сентября, одному из лучших игроков в истории украинского футбола, Андрею Шевченко, исполнилось 49 лет.

Читайте также:
День рождения Шевченко: Динамо и Милан трогательно поздравили легенду футбола — фото

Американская модель польского происхождения Кристен Пазик на странице в Инстаграме поздравила своего мужа с праздником и опубликовала совместное фото с Андреем.

Реклама

«С днем рождения, наш Андрей Шевченко. Спасибо за постоянную силу и любовь, независимо от того, что жизнь подбрасывает тебе», — написала Кристен.

Читайте также:
Шевченко против возможного ухода Реброва с поста главного тренера сборной Украины — СМИ

Напомним, что Андрей Шевченко женился на Пазик в 2004 году. В браке родились четверо сыновей — Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Легендарный украинский футболист на протяжении игровой карьеры выступал за киевское Динамо, Милан и Челси. Среди его главных достижений — Золотой мяч 2004 года, победа в Лиге чемпионов-2002/03 и звание лучшего бомбардира в истории сборной Украины (48 голов).

Ныне Андрей Николаевич является президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). До этого он тренировал Дженоа и национальную сборную, которая под его руководством дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Ранее Шевченко поделился семейным кадром с мамой, женой и сыновьями.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Андрей Шевченко Футбол День рождения Звезды спорта

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies