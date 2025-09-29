Сегодня, 29 сентября, одному из лучших игроков в истории украинского футбола, Андрею Шевченко, исполнилось 49 лет.

Американская модель польского происхождения Кристен Пазик на странице в Инстаграме поздравила своего мужа с праздником и опубликовала совместное фото с Андреем.

«С днем рождения, наш Андрей Шевченко. Спасибо за постоянную силу и любовь, независимо от того, что жизнь подбрасывает тебе», — написала Кристен.

Напомним, что Андрей Шевченко женился на Пазик в 2004 году. В браке родились четверо сыновей — Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Легендарный украинский футболист на протяжении игровой карьеры выступал за киевское Динамо, Милан и Челси. Среди его главных достижений — Золотой мяч 2004 года, победа в Лиге чемпионов-2002/03 и звание лучшего бомбардира в истории сборной Украины (48 голов).

Ныне Андрей Николаевич является президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). До этого он тренировал Дженоа и национальную сборную, которая под его руководством дошла до четвертьфинала Евро-2020.

