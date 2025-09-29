День рождения Шевченко: Динамо и Милан трогательно поздравили легенду футбола — фото
Андрей Шевченко празднует день рождения (Фото: REUTERS/Claudia Greco)
В понедельник, 29 сентября, свой день рождения отмечает президент УАФ Андрей Шевченко.
Киевское Динамо поздравило легенду украинского футбола с 49-летием.
«ФК Динамо Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола Андрея Шевченко с праздником!
Как воспитанник Динамо, вы подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции, яркие победы и гордость за бело-синие цвета. Ваши достижения стали примером для целых поколений футболистов и навсегда вписаны в историю нашего клуба.
Сегодня Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, заботясь о будущем и развитии.
Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам", — говорится в сообщении на в Telegram-канале клуба.
Пресс-служба Милана, в составе которого Шевченко выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем Золотого мяча, поздравила его с праздником.
«Легенда — Андрей Шевченко».
Ранее сообщалось, что Шевченко против возможного ухода Реброва с поста главного тренера сборной Украины.