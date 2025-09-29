В понедельник, 29 сентября, свой день рождения отмечает президент УАФ Андрей Шевченко.

Киевское Динамо поздравило легенду украинского футбола с 49-летием.

«ФК Динамо Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола Андрея Шевченко с праздником!

Как воспитанник Динамо, вы подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции, яркие победы и гордость за бело-синие цвета. Ваши достижения стали примером для целых поколений футболистов и навсегда вписаны в историю нашего клуба.

Сегодня Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, заботясь о будущем и развитии.

Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам", — говорится в сообщении на в Telegram-канале клуба.

Пресс-служба Милана, в составе которого Шевченко выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем Золотого мяча, поздравила его с праздником.

«Легенда — Андрей Шевченко».

The legend that is Andriy Shevchenko 🔥🎂 pic.twitter.com/rwKgiwyeWe — AC Milan (@acmilan) September 29, 2025

Ранее сообщалось, что Шевченко против возможного ухода Реброва с поста главного тренера сборной Украины.