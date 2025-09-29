День рождения Шевченко: Динамо и Милан трогательно поздравили легенду футбола — фото

29 сентября, 11:37
Поделиться:
Андрей Шевченко празднует день рождения (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Андрей Шевченко празднует день рождения (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

В понедельник, 29 сентября, свой день рождения отмечает президент УАФ Андрей Шевченко.

Читайте также:
«Мы должны чаще встречаться»: Довбик получил советы от легендарного нападающего — фото

Киевское Динамо поздравило легенду украинского футбола с 49-летием.

«ФК Динамо Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола Андрея Шевченко с праздником!

Реклама

Как воспитанник Динамо, вы подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции, яркие победы и гордость за бело-синие цвета. Ваши достижения стали примером для целых поколений футболистов и навсегда вписаны в историю нашего клуба.

Сегодня Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, заботясь о будущем и развитии.

Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам", — говорится в сообщении на в Telegram-канале клуба.

Читайте также:
«Так горжусь»: жена Забарного мило отреагировала на дебютный гол любимого за ПСЖ — фото

Пресс-служба Милана, в составе которого Шевченко выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем Золотого мяча, поздравила его с праздником.

«Легенда — Андрей Шевченко».

Ранее сообщалось, что Шевченко против возможного ухода Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Динамо (Киев) ФК Милан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies