Главный фаворит ЧМ-2022 Аргентина сенсационно проиграла в матче против Саудовской Аравии — видео 22 ноября, 14:06 На гол Месси сборная Саудовской Аравии ответила двумя своими (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Аргентина стартовала на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре с сенсационного поражения от национальной команды Саудовской Аравии.

Коллектив Лионеля Скалони, который букмекеры считают главным претендентом на победу в турнире, неплохо начал игру, забив уже на 10-й минуте — Лионель Месси реализовал пенальти.

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В первом тайме аргентинцы еще раз отправили мяч в ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда у Лаутаро Мартинеса.

А в дебюте второго тайма сборная Саудовской Аравии шокировала аргентинцев двумя голами в течение пяти минут.

Избежать поражения фаворит так и не смог.

Аргентина — Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси, 10 (с пен.) — Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

Накануне сборные США и Уэльса сыграли вничью со счетом 1:1.