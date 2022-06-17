Легендарный вратарь выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая
Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента Парагвая в 2023 году (Фото:Хосе Луис Чилаверт via Twitter)
Известный в прошлом вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента страны.
Об этом Чилаверт сообщил в своем аккаунте в Twitter
Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Парагвая, которые пройдут в апреле 2023 года.
Чилаверт идет в президенты старны при поддержке созданной несколько лет назад Молодежной партии.
Предвыборная кампания Чилаверта имеет лозунг " Гордый быть парагвайцем".
Чилаверт известен тем, что за карьеру забил 67 голов и является вторым по результативности голкипером в истории футбола после бразильца Рожерио Сени, на счету которого 131 забитый мяч.
Ранее сообщалось, что в 2018 году обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа стал президентом Либерии.
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