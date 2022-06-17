Легендарный вратарь выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая 17 июня, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента Парагвая в 2023 году (Фото:Хосе Луис Чилаверт via Twitter)

Известный в прошлом вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента страны.

Об этом Чилаверт сообщил в своем аккаунте в Twitter

Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Парагвая, которые пройдут в апреле 2023 года.

Чилаверт идет в президенты старны при поддержке созданной несколько лет назад Молодежной партии.



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Предвыборная кампания Чилаверта имеет лозунг " Гордый быть парагвайцем".

Чилаверт известен тем, что за карьеру забил 67 голов и является вторым по результативности голкипером в истории футбола после бразильца Рожерио Сени, на счету которого 131 забитый мяч.

Ранее сообщалось, что в 2018 году обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа стал президентом Либерии.

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