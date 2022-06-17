Легендарный вратарь выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая

17 июня, 19:48
Цей матеріал також доступний українською
Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента Парагвая в 2023 году (Фото:Хосе Луис Чилаверт via Twitter)

Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента Парагвая в 2023 году (Фото:Хосе Луис Чилаверт via Twitter)

Известный в прошлом вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт примет участие в выборах президента страны.

Об этом Чилаверт сообщил в своем аккаунте в Twitter

Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Парагвая, которые пройдут в апреле 2023 года.

Читайте также:
Шевченко приехал в Украину и встретился с Зеленским — фото

Чилаверт идет в президенты старны при поддержке созданной несколько лет назад Молодежной партии.

Видео дня

Предвыборная кампания Чилаверта имеет лозунг " Гордый быть парагвайцем".

https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1537438583241383938

Чилаверт известен тем, что за карьеру забил 67 голов и является вторым по результативности голкипером в истории футбола после бразильца Рожерио Сени, на счету которого 131 забитый мяч.

Ранее сообщалось, что в 2018 году обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа стал президентом Либерии.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Парагвай Выборы президента

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X