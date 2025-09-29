«Хочу жить на полную»: самый дорогой игрок Манчестер Сити откровенно рассказал, как относится к алкоголю и вечеринкам

Скандальный футболист Манчестер Сити Джек Грилиш, который ныне играет на правах аренды за Эвертон, рассказал о своей жизни вне футбольного поля.

В разговоре с британской прессой 30-летний игрок признался, что иногда нарушал спортивный режим, отдавая предпочтение алкоголю и вечеринкам. В то же время Грилиш не считает, что только из-за этого не смог закрепиться в основном составе Горожан.



«Люди говорят: Он любит вечеринки и развлечения. Это правда. Я тоже хочу жить на полную и получать удовольствие, но для всего есть свое время и место.

Буду откровенен: возможно, я не всегда делал это в нужный момент. Например, в Сити порой не мог удержаться, и я открыто это признаю. Но не думаю, что только в этом была проблема.

Меня часто спрашивают: Что случилось в Сити? Но я провел там два замечательных года. В первый сезон привыкал к новому уровню: деньгам, давлению, требованиям тренера и атмосфере в команде.

На второй год мы выиграли требл — это был невероятный сезон, я получил от него огромное удовольствие. А на третий год чувствовал себя не в своей тарелке и понимал, что что-то делаю не так", — цитирует Джека GB News.

Напомним, Грилиш перебрался в Манчестер Сити в августе 2021 года из Астон Виллы за рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы, хотя стал самым дорогим приобретением в истории Горожан. В прошлом сезоне Джек забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах на клубном уровне.

В марте этого года Грилиш был замечен пьяным после победы в Кубке Англии. На видео, которое удалось снять очевидцам, было видно, что Грилиш находится в нетрезвом состоянии, когда он выходил из паба в Ньюкасле.

А этим летом звездный футболист в нетрезвом состоянии посетил концерт группы Oasis.

В текущей кампании 30-летний англичанин провел семь игр, в которых отметился четырьмя ассистами за Эвертон Виталия Миколенко.

Кстати, ранее один из лучших футболистов мира сделал подарок игроку сборной Украины после мерсисайдского дерби.