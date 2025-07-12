Вингер английского Манчестер Сити Джек Грилиш в очередной раз попал в скандальную ситуацию.

11 июля Грилиш побывал на концерте Oasis в Манчестере. Легендарная группа проводит первый тур после 16-летнего перерыва.

На видео попал разговор Грилиша с болельщиком МанСити. Футболист, явно находясь в нетрезвом состоянии, сказал несколько теплых слов о своем клубе.

«Знаешь, бро, я люблю Сити больше всего на свете. А знаешь, что я люблю еще больше? Фанатов Сити, они лучшие фанаты в мире», — сказал Грилиш.

Английский вингер не впервые попадает в подобные инциденты. В марте этого года Грилиш был замечен пьяным после победы над командой украинца.

Сообщалось, что главный тренер Сити Пеп Гвардиола посоветовал Грилишу найти новый клуб в текущее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Джек провел всего 20 матчей в чемпионате Англии, отметившись одним голом и одним ассистом.

Грилиш — самый дорогой футболист в истории МанСити. В 2021 году Астон Вилла получила за трансфер вингера 117,5 миллиона евро.