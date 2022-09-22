Официальное заявление. Итальянский клуб расторг контракт с Шевченко 22 сентября, 17:42 Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 11 матчей (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Итальянская Дженоа расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко, сообщается на официальном сайте клуба.

«Дженоа сообщает о расторжении контракта с Андреем Шевченко по обоюдному согласию», — говорится в заявлении «грифонов».

О сумме компенсации для украинского тренера не сообщается. Теперь 45-летний специалист сможет искать для себя новую работу.

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Шевченко был назначен главным тренером Дженоа 7 ноября 2021 года, он заменил на этой должности Давиде Баллардини.

Под руководством украинского наставника «грифоны» сыграли 11 матчей и одержали лишь одну победу.

Сообщалось, что после увольнения Шевченко остался на контракте в Дженоа, а клуб продолжал ему выплачивать зарплату.

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