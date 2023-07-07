Легендарный вратарь во время отпуска попал в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг

7 июля, 19:50
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Утверждается, что состояние Эдвина ван дер Саар стабильное (Фото:Эдвин ван дер Саар via Instagram)

Утверждается, что состояние Эдвина ван дер Саар стабильное (Фото:Эдвин ван дер Саар via Instagram)

У легендарного экс-вратаря сборной Нидерландов, Манчестер Юнайтед, Аякса и других клубов Эдвина ван дер Сара случилось кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщает пресс-служба Аякса в Twitter.

Сейчас ван дер Сар находится в больнице в реанимационном отделении. Отмечается, что его состояние стабильное.

https://twitter.com/AFCAjax/status/1677346750942650368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1677346750942650368%7Ctwgr%5Ef1f7b6da115b0144ced164cbb72a2b1c9b55f475%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F633058-legenda-niderlandskogo-futbolu-potrapila-v-reanimatsiyu

По информации, нидерландской прессы инцидент произошел в Хорватии, где ван дер Сар проводил отпуск. Его вертолетом транспортировали в больницу в Сплите.

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На протяжении карьеры ван дер Сар выступал за Аякс, Ювентус, Манчестер Юнайтед.

На его счету 130 матчей за сборную Нидерландов, с которой дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

Ранее сообщалось, что голкиперу Ювентуса Войцеху Щенсному, который поддерживает Украину, стало плохо во время матча Лиги Европы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Манчестер Юнайтед ФК Ювентус Аякс Реанимация Сборная Нидерландов

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