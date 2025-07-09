Дебютирует поединком против Шахтера. Новичок украинской Премьер-лиги не будет играть домашние матчи в родном городе, несмотря на заявление тренера

Эпицентр стал чемпионом Первой лиги в прошлом сезоне (Фото: ФК Эпицентр)

Футбольный клуб Эпицентр, который в этом сезоне дебютирует в украинской Премьер-лиге , будет проводить домашние матчи на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стадион имени Григория Тонкочеева в Каменце-Подольском пока не соответствует требованиям УПЛ.

По словам клубного руководства, сейчас совместно с местными властями ведутся работы по устранению недостатков. Однако на старт сезона арену подготовить не успеют.

«Уверены, что наши болельщики не оставят нас без поддержки даже в Тернополе. Поэтому приглашаем всех на матчи Эпицентра», — говорится в заявлении клуба

Первый матч Эпицентра в УПЛ состоится 3 августа — команда будет принимать Шахтер.

Ранее главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк, заявил, что клуб планирует играть домашние матчи в высшем дивизионе в родном городе.