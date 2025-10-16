Лучший «джокер» УПЛ назвал свою первую зарплату в Вересе

16 октября, 09:52
Николай Гайдучик (Фото: ФК Верес)

Николай Гайдучик (Фото: ФК Верес)

Форвард житомирского Полесья Николай Гайдучик рассказал о своей первой зарплате в ровенском Вересе, где начал профессиональную карьеру.

В интервью YouTube-каналу Трендец игрок признался, что тогда зарабатывал совсем немного.

«Наверное, что 20 тысяч гривен», — признался Гайдучик.

Гайдучик был игроком Вереса в течение 2021−2025 годов с перерывом на аренду в Ужгород

За ровенский клуб нападающий провел 112 матчей, забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач.

В текущем сезоне за Полесье он уже имеет пять голов в 15 матчах, из которых три — после выхода на замену, что сделало его лучшим «джокером» чемпионата.

Житомирская команда пока занимает четвертую строчку УПЛ с 15 очками после восьми туров.

В ближайшем туре, 18 октября в 18:00, Полесье дома будет принимать лидера чемпионата — донецкий Шахтер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Зарплата Деньги Премьер-лига Украины ФК Верес ФК Полесье

