Германия разгромила Францию в полуфинале молодежного Евро-2025
Один из голов забил Вольтемаде (Фото: REUTERS/David W Cerny)
Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы-2025, разгромив Францию в полуфинале.
Германия уже на 14-й минуте вела 2:0 — отличились Вайпер и Вольтемаде.
Во втором тайме французы пытались изменить ход игры, но на 95-й минуте пропустили в третий раз — окончательный счет установил Груда.
В финале 28 июня Германия сыграет с Англией. Начало матча в 22:00.
Германия U-21 — Франция U-21 3:0
Голы: Вайпер, 8, Вольтемаде, 14, Груда, 90+5
Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Украину (2:0) в заключительном матче группового этапа и не пустили сине-желтых в плей-офф.