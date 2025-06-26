Германия разгромила Францию в полуфинале молодежного Евро-2025

Один из голов забил Вольтемаде (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы-2025 , разгромив Францию в полуфинале.

Германия уже на 14-й минуте вела 2:0 — отличились Вайпер и Вольтемаде.

Во втором тайме французы пытались изменить ход игры, но на 95-й минуте пропустили в третий раз — окончательный счет установил Груда.

В финале 28 июня Германия сыграет с Англией. Начало матча в 22:00.

Германия U-21 — Франция U-21 3:0

Голы: Вайпер, 8, Вольтемаде, 14, Груда, 90+5

Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Украину (2:0) в заключительном матче группового этапа и не пустили сине-желтых в плей-офф.