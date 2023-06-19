Сборная Испании выиграла Лигу наций после серии пенальти

19 июня, 00:44
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Испанцы празднуют победу (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Испанцы празднуют победу (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

В Роттердаме завершился финал третьего в истории розыгрыша Лиги наций, в котором встречались сборная Хорватии и сборная Испании.

За 120 минут зрители так и не увидели голов. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти.

Здесь победу одержала сборная Испании — 5:4. В составе хорватов с «точки» не забили Ловро Майер и Бруно Петкович. Их удары отбил голкипер Унаи Симон. У испанцев в перекладину попал Эмерик Ляпорт.

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Напомним, что сборная Италии заняла третье место, обыграв Нидерланды со счетом — 3:2.

Это был третий розыгрыш Лиги наций. Ранее победителями турнира становились Португалия и Франция.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Наций Сборная Испании Сборная Хорватии

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