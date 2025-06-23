Испания и Германия установили уникальный голевой рекорд в безумном полуфинале юношеского Евро-2025
Испанцы победили немцев в невероятном поединке (Фото: RFEF)
В Бухаресте состоялись полуфинальные поединки чемпионата Европы по футболу 2025 года в возрастной категории U-19.
В первом полуфинале Испания в безумном поединке одолела Германию со счетом 6:5.
Основное время завершилось при счете 3:3. Интересно, что испанцы отыгрались и вышли вперед уже в компенсированное ко второму тайму время, однако немцы сумели спастись на 90+9-й минуте.
В дополнительное время Германия была впереди 5:4, но Испания совершила камбэк во второй 15-минутке. В составе испанцев покер оформил форвард Бетиса Пабло Гарсия, а за немцев тремя голами отметился нападающий Хоффенхайма Макс Мерштедт.
Команды забили 11 голов на двоих -- это рекорд финальных турниров Евро U-19.
В другом полуфинале Нидерланды уверенно обыграли хозяина соревнований Румынию -- 3:1.
Евро-2025 (U-19), полуфиналы
Испания -- Германия -- 6:5 (д.в.)
Голы: Гарсия, 61, 90+1, 90+5, 119, Маркес, 97, Виргили, 113 — Мерштедт, 28, 104, 107, Эль-Мала, 78, Куэнка, 90+9 (автогол)
Нидерланды — Румыния — 3:1
Голы: Конаду, 36, Смит, 42, Слити, 53 — Барбу, 68
Финал Евро-2025 состоится в четверг, 26 июня. Испанцы попытаются во второй раз подряд выиграть юношеское континентальное первенство.
