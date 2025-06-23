Испания и Германия установили уникальный голевой рекорд в безумном полуфинале юношеского Евро-2025

В Бухаресте состоялись полуфинальные поединки чемпионата Европы по футболу 2025 года в возрастной категории U-19.

В первом полуфинале Испания в безумном поединке одолела Германию со счетом 6:5.

Основное время завершилось при счете 3:3. Интересно, что испанцы отыгрались и вышли вперед уже в компенсированное ко второму тайму время, однако немцы сумели спастись на 90+9-й минуте.

В дополнительное время Германия была впереди 5:4, но Испания совершила камбэк во второй 15-минутке. В составе испанцев покер оформил форвард Бетиса Пабло Гарсия, а за немцев тремя голами отметился нападающий Хоффенхайма Макс Мерштедт.

Команды забили 11 голов на двоих -- это рекорд финальных турниров Евро U-19.

В другом полуфинале Нидерланды уверенно обыграли хозяина соревнований Румынию -- 3:1.

Евро-2025 (U-19), полуфиналы

Испания -- Германия -- 6:5 (д.в.)

Голы: Гарсия, 61, 90+1, 90+5, 119, Маркес, 97, Виргили, 113 — Мерштедт, 28, 104, 107, Эль-Мала, 78, Куэнка, 90+9 (автогол)

Нидерланды — Румыния — 3:1

Голы: Конаду, 36, Смит, 42, Слити, 53 — Барбу, 68

Финал Евро-2025 состоится в четверг, 26 июня. Испанцы попытаются во второй раз подряд выиграть юношеское континентальное первенство.

