СМИ назвали клуб, в который может перейти Месси после ПСЖ 27 ноября, 23:44 Лионель Месси может попробовать свои силы в новом клубе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси близок к переходу в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм, сообщает The Times.

По информации СМИ, Месси может присоединиться к новой команде после завершения этого сезона, когда у него истечет контракт с ПСЖ.

Ожидается, что стороны окончательно договорятся о сотрудничестве после ЧМ-2022, а в случае успешных переговоров аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом МЛС.

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Кроме Месси, Интер Майами заинтересован в трансфере таких известных звезд как Сеск Фабрегас и Луис Суарес.

Ранее уже была информация, что Месси может перейти в Интер Майами в 2023 году.