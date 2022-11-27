СМИ назвали клуб, в который может перейти Месси после ПСЖ
Лионель Месси может попробовать свои силы в новом клубе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси близок к переходу в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм, сообщает The Times.
По информации СМИ, Месси может присоединиться к новой команде после завершения этого сезона, когда у него истечет контракт с ПСЖ.
Ожидается, что стороны окончательно договорятся о сотрудничестве после ЧМ-2022, а в случае успешных переговоров аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом МЛС.
Кроме Месси, Интер Майами заинтересован в трансфере таких известных звезд как Сеск Фабрегас и Луис Суарес.
Ранее уже была информация, что Месси может перейти в Интер Майами в 2023 году.