Аргентина с голом Месси победила Мексику и сохранила шансы на плей-офф ЧМ-2022 — видео 26 ноября, 23:12 Месси забил один из голов Аргентины (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Сборная Аргентины после неудачного старта на чемпионате мира по футболу победила команду Мексики со счетом 2:0 и сохранила шансы на выход в 1/8 финала.

Аргентина, уступившая в первом туре Саудовской Аравии 1:2, рисковала в случае поражения от мексиканцев досрочно вылететь из турнира, однако во втором тайме таки дожала соперника и продолжает борьбу за трофей.

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На 64-й минуте Месси отличным ударом в угол открыл счет, а в конце матча Фернандес удвоил преимущество аргентинцев точным ударом в угол ворот.

Аргентина одержала первую победу на турнире и с тремя очками занимает второе место. В последнем туре аргентинцы встретятся с командой Польши.

Аргентина — Мексика 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в другом матче группы Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).