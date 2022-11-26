Аргентина с голом Месси победила Мексику и сохранила шансы на плей-офф ЧМ-2022 — видео
Месси забил один из голов Аргентины (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)
Сборная Аргентины после неудачного старта на чемпионате мира по футболу победила команду Мексики со счетом 2:0 и сохранила шансы на выход в 1/8 финала.
Аргентина, уступившая в первом туре Саудовской Аравии 1:2, рисковала в случае поражения от мексиканцев досрочно вылететь из турнира, однако во втором тайме таки дожала соперника и продолжает борьбу за трофей.
На 64-й минуте Месси отличным ударом в угол открыл счет, а в конце матча Фернандес удвоил преимущество аргентинцев точным ударом в угол ворот.
Аргентина одержала первую победу на турнире и с тремя очками занимает второе место. В последнем туре аргентинцы встретятся с командой Польши.
Аргентина — Мексика 2:0
Голы: Месси, 64, Фернандес, 87
Турнирная таблица
Сообщалось, что в другом матче группы Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).