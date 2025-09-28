Лионель Месси — один из лучших футболистов за свою историю (Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Суперзвезда футбола Лионель Месси, который имеет действующий контракт с Интер Майами до конца года, договорился о продлении сотрудничества с американским клубом.

Об этом в Твиттере написал авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира.

Сообщается, что согласно новому контракту 38-летний аргентинец будет защищать цвета команды до декабря 2028-го.

Месси якобы планирует сыграть на чемпионате мира в 2026 году и Кубке Америки (2028). Речь идет о том, что Лео полностью доволен своим положением в Майами, поэтому не намерен менять клуб, в котором давно стал лидером и сможет спокойно подготовиться к ближайшему мундиалю, имея регулярную игровую практику.

По условиям нового соглашения, Месси будет иметь право в любой момент завершить карьеру, если сам того захочет. Кроме того, аргентинец получит должность в структуре Интер Майами после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в MLS в июле 2023-го из французского ПСЖ. Большую часть карьеры провел в составе Барселоны, где играл с 2000 по 2021 год.

В сезоне 2024/2025 аргентинец провел 39 матча во всех турнирах, в которых забил 32 голов и отдал 14 результативных передач.

