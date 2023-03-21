Луческу получил предложение возглавить французский клуб — СМИ
Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить Ниццу, выступающую в высшем дивизионе Франции, сообщает Prosport.
По информации источника, Луческу является для французского клуба приоритетным вариантом на должность главного тренера.
Сообщается, что 77-летний румынский специалист встретился с руководством Ниццы в Польше, где представители французской команды представили ему проект, рассказали о философии клуба и выразили желание как можно быстрее начать сотрудничество.
Луческу рассказал, при каких условиях может покинуть Динамо
Луческу не стал отказывать Ницце, однако попросил взять паузу в этом вопросе к лету, поскольку не хочет покидать Динамо в условиях войны и шаткой позиции в украинской Премьер-лиге, где клуб занимает четвертое место.
Контракт Луческу с Динамо истекает в июне 2024 года.
Румынский тренер возглавляет Динамо с июля 2020 года.