Луческу получил предложение возглавить французский клуб — СМИ

21 марта, 23:47
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Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить Ниццу, выступающую в высшем дивизионе Франции, сообщает Prosport.

По информации источника, Луческу является для французского клуба приоритетным вариантом на должность главного тренера.

Сообщается, что 77-летний румынский специалист встретился с руководством Ниццы в Польше, где представители французской команды представили ему проект, рассказали о философии клуба и выразили желание как можно быстрее начать сотрудничество.

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Луческу не стал отказывать Ницце, однако попросил взять паузу в этом вопросе к лету, поскольку не хочет покидать Динамо в условиях войны и шаткой позиции в украинской Премьер-лиге, где клуб занимает четвертое место.

Контракт Луческу с Динамо истекает в июне 2024 года.

Румынский тренер возглавляет Динамо с июля 2020 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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