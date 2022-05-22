Манчестер Сити с помощью Зинченко драматично стал чемпионом английской Премьер-лиги 22 мая, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Манчестер Сити одержал волевую победу над Астон Виллой (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Сити стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

Перед последним туром Манчестер Сити опережал Ливерпуль на одно очко, так что судьба чемпионства была в руках «горожан».

Впрочем, в матче с Астон Виллой подопечные Гвардиолы изрядно пощекотали нервы своим болельщикам. Манчестер Сити уступал со счетом 0:2 и был близок, чтобы потерять чемпионство, но сумел исправить положение и отправил в ворота бирмингемцев три мяча.

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Следует отметить, что украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко появился на поле в начале второго тайма и отдал передачу во время второго взятия ворот.

Ливерпуль в свою очередь одержал волевую победу над Велверхэмптоном со счетом 3:1, однако этой победы было бы достаточно для чемпионства только в случае осечки «горожан».

Результаты 38-го тура:

Манчестер Сити — Астон Вилла 3:2

Голы: Гюндоган, 76, 81, Родри, 78 — Кэш, 37, Коутинью, 69

Ливерпуль — Вулверхэмптон 3:1

Голы: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 — Нету, 3

Норвич — Тоттенхэм 0:5

Голы: Кулусевски, 16, 64, Кейн, 32, Мин, 70, 75

Челси — Уотфорд 2:1

Голы: Хаверц, 11, Баркли, 90 — Гослинг, 87

Лестер — Саутгемптон 4:1

Голы: Мэддисон, 50, Варди, 74, Перес, 81, 90+6 — Ворд-Праус, 79 (пен)

Кристал Пелас — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Заха, 37

Брайтон — Вест Хэм 3:1

Голы: Велтман, 50, Гросс, 80, Велбек, 90+1 — Антонио, 41

Арсенал — Эвертон 5:1

Голы: Мартинелли, 27 (пен), Нкетия, 31, Соареш, 56, Габриэль, 59, Эдегор, 82 — Ван де Бек, 45+3

Бернли — Ньюкасл 1:2

Голы: Корне, 69 — Уилсон, 20 (пен), 60

Брентфорд — Лидс 1:2

Голы: Канос, 78 — Рафинья, 56 (пен), Харриссон, 90+4

Удаление: Канос, 81

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Ливерпуль выиграл Кубок Англии, обыграв в финале в серии пенальти Челси.

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