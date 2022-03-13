Звезда ПСЖ подписал контракт с Реалом — журналист
Килиан Мбаппе доигрывает сезон в ПСЖ (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Звездный нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, к которому присоединится по завершении сезона, сообщает журналист испанского издания Marca Рамон Альварес.
По информации Альвареса, стороны подписали соглашение еще 30 января, однако официально о нем объявлено не было.
Сообщается, что при подписании контракта со стороны игрока присутствовал юрист, а со стороны Реала — гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес.
Журналист утверждает, что, вероятно, официально о трансфере будет объявлено после окончания сезона, на чем настаивает сам Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от нового контракта с ПСЖ, хотя клуб предлагал ему рекордную зарплату.
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