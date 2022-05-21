Официально. Самый дорогой футболист мира определился с дальнейшим местом продолжения карьеры 21 мая, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt (Фото:ФК ПСЖ)

Французский ПСЖ продлил контракт со своим звездным форвардом Килианом Мбаппе, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 23-летнего нападающего и парижан рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный журналист Николо Скира в Twitter написал, что за подписание нового контракта футболист получит подписной бонус в размере 130 млн евро.

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Мбаппе проводит один из лучших сезонов в карьере — во всех турнирах нападающий ПСЖ отыграл 45 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 26 результативных передач.

За парижан форвард выступает с 2017 года. В общей сложности за его переход клуб заплатил 180 млн евро.

Килиан — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 млн евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекал летом этого года, поэтому он мог покинуть клуб бесплатно. Сообщалось, что Килиан был близок к переходу в мадридский Реал.

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