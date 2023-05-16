Жесткая экономия. Барселона идет на невероятные жертвы, чтобы вернуть Месси 16 мая, 08:42 Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Барселоны Жоан Ляпорт поделился своими планами и ожиданиями на следующий сезон.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Лео Месси в Каталонию. Мы уже работаем над складом для будущего года. Надеемся, что сможем усилить команду.

У нас в клубе действует план жесткой экономии, чтобы обеспечить соблюдение правил финансового фейер-плей. Это позволит нам улучшить команду. Мы делаем домашнюю работу, чтобы в следующем сезоне стать еще более конкурентоспособными", — сказал Ляпорта, передает Daily Mail.

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Месси покинул Барселону в 2021 году и перешел в ПСЖ. В этом сезоне в его активе в Лиге 1 29 матчей, 15 голов и 15 результативных передач.

Напоминаем, что в 34-м туре в матче Ла Лиги против Эспаньола Барселона за четыре тура до конца стал чемпионом Испании.

Недавно сообщалось, что по окончании сезона Серхио Бускетс покинет Барселону.