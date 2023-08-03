Месси оформил дубль во втором матче подряд за Интер Майами — видео 3 августа, 09:23 Месси стал героем матча (Фото:ФК Интер Майами)

Форвард Интер Майами Лионель Месси помог своему клубу обыграть Орландо Сити со счетом 3:1 и выйти в 1/8 финала Кубка лиг.

Месси открыл счет уже на 7 минуте матча, отправив мяч в сетку после эффектного паса Роберта Тейлора.

После этого Сезар Араухо сравнял счет, а Джозеф Мартинес снова вывел вперед Интер Майами.

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На 72 минуте Месси поставил точку в матче, расстреляв ворота соперника с близкого расстояния.

Следует отметить, что весь матч в составе Интер Майами отыграл украинец Сергей Кривцов.

В 1/8 финала турнира Интер Майами встретится с Далласом.

Перед этим Месси забил два гола в матче Кубка лиг против Атланты Юнайтед.