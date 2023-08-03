Месси оформил дубль во втором матче подряд за Интер Майами — видео

3 августа, 09:23
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Месси стал героем матча (Фото:ФК Интер Майами)

Месси стал героем матча (Фото:ФК Интер Майами)

Форвард Интер Майами Лионель Месси помог своему клубу обыграть Орландо Сити со счетом 3:1 и выйти в 1/8 финала Кубка лиг.

Месси открыл счет уже на 7 минуте матча, отправив мяч в сетку после эффектного паса Роберта Тейлора.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1686916600597725184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686916600597725184%7Ctwgr%5E655e830a7ba8d211d856f5253b029f61d61a6a79%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000085325-dubl-messi-prines-inter-majami-pobedu-nad-orlando-siti-k%2F

После этого Сезар Араухо сравнял счет, а Джозеф Мартинес снова вывел вперед Интер Майами.

Видео дня

На 72 минуте Месси поставил точку в матче, расстреляв ворота соперника с близкого расстояния.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1686938235623104512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686938235623104512%7Ctwgr%5E655e830a7ba8d211d856f5253b029f61d61a6a79%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000085325-dubl-messi-prines-inter-majami-pobedu-nad-orlando-siti-k%2F

Следует отметить, что весь матч в составе Интер Майами отыграл украинец Сергей Кривцов.

В 1/8 финала турнира Интер Майами встретится с Далласом.

Перед этим Месси забил два гола в матче Кубка лиг против Атланты Юнайтед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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