Месси оформил дубль во втором матче подряд за Интер Майами — видео
Месси стал героем матча (Фото:ФК Интер Майами)
Форвард Интер Майами Лионель Месси помог своему клубу обыграть Орландо Сити со счетом 3:1 и выйти в 1/8 финала Кубка лиг.
Месси открыл счет уже на 7 минуте матча, отправив мяч в сетку после эффектного паса Роберта Тейлора.
После этого Сезар Араухо сравнял счет, а Джозеф Мартинес снова вывел вперед Интер Майами.
На 72 минуте Месси поставил точку в матче, расстреляв ворота соперника с близкого расстояния.
Следует отметить, что весь матч в составе Интер Майами отыграл украинец Сергей Кривцов.
В 1/8 финала турнира Интер Майами встретится с Далласом.
Перед этим Месси забил два гола в матче Кубка лиг против Атланты Юнайтед.