Экс-звезда Реала начнет политическую карьеру в партии Эрдогана, который был у него свидетелем на свадьбе — СМИ 18 апреля, 21:37 Озил и Эрдоган имеют дружеские отношения (Фото:Türkiye Newspaper)

Бывший футболист Реала и чемпион мира в составе сборной Германии в 2014 году Месут Озил, который недавно завершил карьеру игрока, решил попробовать себя в политике, сообщает Türkiye Newspaper.

По информации источника, Озил, у которого турецкие корни, является одним из кандидатов в парламент Турции от Партии справедливости и развития, лидером которой является президент страны Реджеп Эрдоган.

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Следует отметить, что Озил имеет тесные отношения с Эрдоганом. В 2019 году Эрдоган вместе с женой были свидетелями на свадьбе футболиста и мисс Турции-2014 Амине Гюльше.

Парламентские выборы в Турции пройдут в мае 2023 года.



Ранее сообщалось, что Месут Озил вместе с украинским футболистом Александром Зинченко организовали приезд во Львов немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.