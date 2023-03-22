«Настало время покинуть большую арену». Известный экс-футболист Реала завершил карьеру в 34 года 22 марта, 18:55 Месут Озил — чемпион мира 2014 года (Фото:Месут Озил via Instagram)

Экс-футболист сборной Германии, мадридского Реала, лондонского Арсенала и других клубов 34-летний Месут Озил объявил о завершении карьеры.

Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

В своем сообщении Озил пояснил, что не последнюю роль в его решении сыграли травмы, не позволявшие демонстрировать прежний уровень.

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Также немецкий игрок выразил благодарность семье, друзьям, болельщикам и клубам, за которые выступал.

"После долгих раздумий я объявляю о своем немедленном выходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, а также после того, как я несколько раз травмировался, мне становилось все более и более понятным, что настало время покинуть большую футбольную арену", - написал Озил.

На протяжении карьеры Озил выступал за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал, Фенербахче и Истанбул.

В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что бывший футболист мадридского Реала Гарет Бейл объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.