Одноклубник Мудрика стал Красным дьяволом — видео

5 июля, 14:30
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Мейсон Маунт — игрок МЮ (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Мейсон Маунт — игрок МЮ (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Манчестер Юнайтед официально представил Мейсона Маунта как игрока своей команды. Ранее акции клуба взлетели из-за интереса шейха.

Об этом объявила пресс-служба МЮ в своих социальных сетях.

Манчестер Юнайтед заплатил за Маунта лондонскому Челси 55 миллионов евро + 5 млн бонусов.

Контракт футболиста с «Красными дьяволами», как называют клуб, рассчитан до конца сезона 2027/28 с возможностью продлить его еще на год.

Видео дня

https://twitter.com/ManUtd/status/1676523817425055746

За Челси Маунт играл с 2019 года. За это время англичанин отыграл 195 матчей за «синих», забил 33 гола и отдал 37 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Арсенал вскоре подпишет Деклана Райса и сделает его самым дорогим трансфером АПЛ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Манчестер Юнайтед

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