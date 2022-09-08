Есть пострадавшие. Немецкие фанаты устроили массовую драку с французскими болельщиками перед матчем Лиги конференций — видео
Фанаты Кельна пытались прорваться на сектор с болельщиками Ниццы (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)
Фанаты немецкого Кельна устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской Ниццы перед матчем 1-го тура Лиги конференций, из-за чего поединок начался позже.
Драка на стадионе Альянц Ривьера началась после того, как ультрас немецкой команды пытались прорваться на сектор с французскими болельщиками, сообщает RMC Sport.
В результате столкновения один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы, двое из которых в тяжелом состоянии.
Чтобы разогнать толпу, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
В итоге матч начался на 55 минут позже чем планировалось.
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