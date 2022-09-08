Есть пострадавшие. Немецкие фанаты устроили массовую драку с французскими болельщиками перед матчем Лиги конференций — видео 8 сентября, 23:17 Фанаты Кельна пытались прорваться на сектор с болельщиками Ниццы (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Фанаты немецкого Кельна устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской Ниццы перед матчем 1-го тура Лиги конференций, из-за чего поединок начался позже.

Драка на стадионе Альянц Ривьера началась после того, как ультрас немецкой команды пытались прорваться на сектор с французскими болельщиками, сообщает RMC Sport.

В результате столкновения один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы, двое из которых в тяжелом состоянии.

Видео дня

Чтобы разогнать толпу, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В итоге матч начался на 55 минут позже чем планировалось.

Ранее сообщалось, что фанаты турецкого Фенербахче на матч Лиги Европы против киевского Динамо надели маски с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.