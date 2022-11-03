Легенда Барселоны со слезами на глазах объявил о завершении карьеры — видео 3 ноября, 20:08 Пике попал в академию Барселоны 25 лет назад (Фото:Жерар Пике/Instagram)

Легенда испанской Барселоны Жерар Пике объявил об уходе из клуба и завершении своей карьеры.



О сложном решении 35-летний защитник рассказал в Instagram.

Жерар опубликовал в социальной сети трогательный ролик, в котором сообщил, что ему пришло время попрощаться с болельщиками Барселоны.

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«Теперь, когда мечты этого мальчика сбылись, пришло время замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после Барселоны у меня не будет другой команды. Все так и будет.

В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу. Но рано или поздно я вернусь", — сказал футболист, у которого на видео отчетливо виднелись на глазах слезы.

Пике попал в академию Барселоны 25 лет назад. За первую команду «сине-гранатовых» Жерар сыграл 615 матчей. Это пятый результат в истории клуба. С Барселоной он выиграл 30 трофеев.

Минувшим летом Пике расстался с известной колумбийской певицей Шакирой.