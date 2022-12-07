Реал поможет украинцам пережить холодную зиму

7 декабря, 17:02
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Реал передаст 20 генераторов для разных областей Украины (Фото:ФК Реал)

Реал передаст 20 генераторов для разных областей Украины (Фото:ФК Реал)

Мадридский Реал принял участие в инициативе донецкого Шахтера, направленной на помощь украинскому народу перед началом зимы.

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Через свой фонд Реал передаст Украине 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях.

«Дефицит электроэнергии в Украине, вызванный бомбардировкой Россией энергетических объектов в стране, влияет на жизнь миллионов украинцев, которые из-за отсутствия центрального отопления испытывают последствия резкого снижения температуры в стране.

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Донецкий Шахтер обратился в европейские футбольные клубы с просьбой получить электрогенераторы, которые помогут лучше переносить суровую украинскую зиму", — говорится в заявлении мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что Реал пожертвовал более миллиона евро для украинских беженцев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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