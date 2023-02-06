Чемпионат Испании. Барселона разгромила Севилью и укрепила лидерство после сенсационного поражения Реала с Луниным в основе — видео 6 февраля, 00:14 Барселона опережает Реал уже на восемь очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялись очередные матчи 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал, в основе которого вышел украинский голкипер Андрей Лунин, сенсационно уступил Мальорке 0:1.

Мадридцы пропустили на 14-й минуте после автогола Начо и уже не смогли отыграться.

Видео дня

Поражением Реала воспользовалась Барселона, которая разгромила Севилью 3:0 и укрепила лидерство, оторвавшись от «сливочных» на восемь очков.

Также следует отметить осечку Атлетико, не сумевшего обыграть Хетафе, сыграв вничью 1:1.

Результаты матчей:

Барселона — Севилья 3:0

Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Мальорка — Реал 1:0

Гол: Начо, 13 (авт)



Атлетик — Кадис 4:1

Голы: Сансет, 10, 35, 75, Ерай, 44 — Эскаланте, 25

Эспаньол — Осасуна 1:1

Голы: Брайтвайт, 59 — Будимир, 45

Эльче — Вильярреал 3:1

Голы: Милья, 3, 45+3 ( ен), 52 (пен) — Морено, 22

Атлетико — Хетафе 1:1

Голы: Корреа, 60 — Унал, 83 (пен)

Бетис — Сельта 3:4

Голы: Хуанми, 9, Каналес, 23, Фекир, 84 (пен) — Ларсен, 6, Вейга, 42, 56, Айду, 69

Турнирная таблица



Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что украинец Виктор Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии (1:0).