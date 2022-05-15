Левандовски решил покинуть Баварию

15 мая, 19:15
Цей матеріал також доступний українською
Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Лидер Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что решил покинуть мюнхенский клуб.

Левандовски, контракт которого с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года, отметил, что принял такое решение, поскольку клуб не предложил ему продлить соглашение, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Видео дня
Читайте также:
Левандовски — о вторжении РФ в Украину: «Мы, поляки, чувствуем эту войну больше других стран»

«Я решил уйти. Необходимо найти лучшее решение, как для меня, так и для клуба», — сказал Левандовски.

https://mobile.twitter.com/FabrizioRomano/status/1525742024581951490

Серьезность намерений Левандовски подтверждает и его интервью после матча чемпионата Германии с Вольфсбургом, где поляк заявил, что это, вероятно, была его последняя игра за Баварию.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviaplaysportpl%2Fstatus%2F1525506872064737280&widget=Tweet

Польский форвард выступает за Баварию с 2014 года, куда перешел из дортмундской Боруссии.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена продать Роберта Левандовски, если тот не продлит контракт.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Бундеслига Роберт Левандовски

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X