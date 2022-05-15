Левандовски решил покинуть Баварию 15 мая, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Лидер Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что решил покинуть мюнхенский клуб.

Левандовски, контракт которого с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года, отметил, что принял такое решение, поскольку клуб не предложил ему продлить соглашение, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

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«Я решил уйти. Необходимо найти лучшее решение, как для меня, так и для клуба», — сказал Левандовски.

Серьезность намерений Левандовски подтверждает и его интервью после матча чемпионата Германии с Вольфсбургом, где поляк заявил, что это, вероятно, была его последняя игра за Баварию.

Польский форвард выступает за Баварию с 2014 года, куда перешел из дортмундской Боруссии.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена продать Роберта Левандовски, если тот не продлит контракт.

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