Роналду после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера может вернуться в Реал — СМИ
Контракт Криштиану Роналду с МЮ истекает в 2023 году (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах, сообщает Mirror.
По информации издания, в Реале поражены игрой португальца в английском клубе и надеются, что он будет демонстрировать такой уровень и по возвращении в Мадрид.
Отмечается, что будущее Роналду в клубе не определено, поскольку новый тренер команды Эрик тен Хаг, который приступит к работе в МЮ после завершения этого сезона, планирует перестройку, в то время как Реал готов гарантировать нападающему место в основе.
Также повлиять на возвращение Роналду в Реал могут результаты Манчестер Юнайтед, который рискует не попасть в Лигу чемпионов, а португалец надеялся, что манкунианцы будут бороться за трофеи.
Кроме этого, Роналду мог бы стать альтернативой форварду Килиану Мбаппе, если его трансфер в Реал не состоится.
Контракт Роналду с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года и включает опцию продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может потерять почти 20 миллионов долларов зарплаты, если Манчестер Юнайтед в сезоне 2021/22 не финиширует в топ-4 английской Премьер-лиги.
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