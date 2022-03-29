Россию могут исключить из Международной федерации футбола — СМИ 29 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Решения могут принять 31 марта (Фото:ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА) может приостановить членство России в своей организации, сообщает Матч ТВ.



Решение об исключении России из ФИФА организация может принять на заседание в этот четверг, 31 марта.

Сообщается, что вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ, тогда как президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к менее суровому наказанию.

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Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований, а сборной России присудили техническое поражение от Польши в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Помимо этого, УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и расторг соглашение с газовым монополистом России Газпромом.

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