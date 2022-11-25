ЧМ-2022. Хозяева турнира проиграли второй матч подряд — видео
Сенегал одержал первую победу на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Сборная Катара проиграла команде Сенегала со счетом 1:3 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
Сенегал открыл счет на 41-й минуте, когда ошибкой защитника воспользовался Диа.
Сенегальцы удвоили преимущество на старте второго тайма — на 48-й минуте Дьедиу отправил мяч в сетку ударом головой.
Катар на 78-й минуте отквитал один гол, но Сенегал через шесть минут снова сделал преимущество уверенным и довел матч до победы, которая стала для него первой на турнире, тогда как хозяева турнира потерпели второе поражение подряд.
Катар — Сенегал 1:3
Голы: Мунтари, 78 — Диа, 41, Дьедиу, 48, Дьенг, 84
Турнирная таблица
Сообщалось, что в стартовом матче дня Иран победил Уэльс (2:0).