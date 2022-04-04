«Я прошел 25 сеансов лучевой терапии». Знаменитый футбольный тренер сообщил, что борется с раком 4 апреля, 15:18 Цей матеріал також доступний українською Луи Ван Гаал продолжает тренировать сборную Нидерландов (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гаал сообщил, что борется с раком простаты.

Ван Гаал признался, что до сих пор не говорил публично о своей болезни, чтобы это не повлияло на людей, с которыми он работает, сообщает ESPN.

«Игроки не знают об этом. Они видят румянец на моих щеках и думают: «Вот здоровяк». Конечно, это не так.

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Я не думаю, что об этом следует говорить людям, с которыми вы работаете. Потому что это может повлиять на них. Я думал, что они не должны этого знать.

Сам рак простаты не убивает, по крайней мере, в 90% случаев. Как правило, человека убивают сопутствующие ему болезни. У меня была агрессивная форма рака. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии.

Это часть моей жизни. Я знаю, что такое болезнь, сталкивался с этим в своей семье, пережив смерть жены. Это только часть жизни. Благодаря этому опыту я, пожалуй, стал богаче как человек", — сказал ван Гаал.

В течение карьеры ван Гаал тренировал Барселону, Аякс, Баварию, Манчестер Юнайтед, а августе 2021 года возглавил сборную Нидерландов.

Тренер выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов с Аяксом в сезоне 1994/95.

Несмотря на болезнь, ван Гаал собирается ехать со сборной Нидерландов на ЧМ-2022, где соперниками "оранжевых" будут Катар, Эквадор и Сенегал.



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