Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира по футболу
Сборная Украины для выхода на ЧМ-2022 должна обыграть Шотландию и Уэльс (Фото:УАФ)
Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
По итогам жеребьевки сборная Украины в случае победы над Шотландией и Уэльсом в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сыграет в группе B, где ее соперниками станут Англия, США и Иран.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия/ОАЭ/Перу, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Ранее сообщалось, что матч Шотландия - Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 должен состояться в июне.
В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.
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