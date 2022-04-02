Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира по футболу 2 апреля, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины для выхода на ЧМ-2022 должна обыграть Шотландию и Уэльс (Фото:УАФ)

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

По итогам жеребьевки сборная Украины в случае победы над Шотландией и Уэльсом в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сыграет в группе B, где ее соперниками станут Англия, США и Иран.

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Результаты жеребьевки:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Австралия/ОАЭ/Перу, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея



Ранее сообщалось, что матч Шотландия - Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 должен состояться в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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