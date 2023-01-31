Украина близка к получению 2,6 млрд евро с продажи Абрамовичем Челси 31 января, 16:54 Роман Абрамович продал Челси за 4,8 млрд евро (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британское правительство близко к принятию решения по выделению Украине 2,6 млрд евро от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, сообщает The telegraph

Сообщается, что британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще нужно одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович находится под санкциями.

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Средства будут направлены в специальный фонд, который возглавит бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз.

Деньги пойдут на гуманитарную помощь, медицинское оборудование и другие нужды пострадавшим от войны людям.



Сумма станет одним из величайших благотворительных пожертвований пострадавшим от войны в истории.

Абрамович владел из Челси с 2003 года, но после санкций со стороны британского правительства и Евросоюза из-за российского вторжения в Украину в мае прошлого года он продал лондонский клуб американскому бизнесмену Тодду Боули за 4,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов после трансфера Михаила Мудрика в Челси выделил 1 млрд гривен в помощь украинским воинам.