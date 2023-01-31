Украина близка к получению 2,6 млрд евро с продажи Абрамовичем Челси

31 января, 16:54
Поделиться:
Роман Абрамович продал Челси за 4,8 млрд евро (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Роман Абрамович продал Челси за 4,8 млрд евро (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британское правительство близко к принятию решения по выделению Украине 2,6 млрд евро от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, сообщает The telegraph

Сообщается, что британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще нужно одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович находится под санкциями.

Видео дня

Средства будут направлены в специальный фонд, который возглавит бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз.

Деньги пойдут на гуманитарную помощь, медицинское оборудование и другие нужды пострадавшим от войны людям.

Читайте также:

Сооснователи Grammarly Макс Литвин (слева) и Алексей Шевченко (Фото:Grammarly) Основатели Grammarly претендовали на покупку футбольного клуба Абрамовича

Сумма станет одним из величайших благотворительных пожертвований пострадавшим от войны в истории.

Абрамович владел из Челси с 2003 года, но после санкций со стороны британского правительства и Евросоюза из-за российского вторжения в Украину в мае прошлого года он продал лондонский клуб американскому бизнесмену Тодду Боули за 4,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов после трансфера Михаила Мудрика в Челси выделил 1 млрд гривен в помощь украинским воинам.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Благотворительность Война в Украине Роман Абрамович

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X