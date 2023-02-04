Бавария — вторая. В чемпионате Германии сенсационно сменился лидер 4 февраля, 22:51 Унион Берлин набрал 39 очков (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Сегодня, 4 февраля, состоялись шесть матчей 19-го тура Бундеслиги, по итогам которых сменился лидер чемпионата.

Унион Берлин обыграл Майнц 2:1 и стал лидером чемпионата, опередив на два очка Баварию, правда, у мюнхенцев есть еще матч в запасе.

Также следует отметить победу Боруссии Дортмунд над Фрайбургом 5:1, за которую один из голов забил поборовший рак Себастьен Алле.

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Результаты матчей:

Айнтрахт - Герта 3:0

Голы: Муани, 20 (пенальти), 28, Бута, 90+4

Боруссия Д - Фрайбург 5:1

Голы: Шлоттербек, 26, Адейеми, 48, Алле, 51, Брандт, 70, Рейна, 82 — Хеллер, 45+1

Удаление: Сильдилия, 17 (Фрайбург)

Бохум - Хоффенхайм 5:2

Голы: Хофманн, 22, Ферстер, 30, Асано, 40, Масович, 70, Брошинский, 83 - Баумгартнер, 49, Даббур, 77

Кельн - РБ Лейпциг 0:0

Унион Берлин - Майнц 2:1

Голы: Беренс, 32, Сибачо, 84 - Ингвартсен, 79 (пенальти)

Боруссия М — Шальке 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской Боруссии и сборной Кот д'Ивуара Себастьен Алле дебютировал за немецкую команду после успешной борьбы с раком яичек.