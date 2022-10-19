Футболист сборной Украины из-за травмы выбыл до конца года

19 октября, 18:25
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Виктор Коваленко получил травму на тренировке (Фото:ФК Специя)

Виктор Коваленко получил травму на тренировке (Фото:ФК Специя)

Полузащитник сборной Украины и итальянской специи Виктор Коваленко из-за травмы выбыл на длительный срок.

Коваленко на тренировке получил травму подколенного сухожилия правой ноги, что не позволит ему выйти на поле до конца года, сообщает Il Secolo XIX.

На восстановление Коваленко уйдет несколько месяцев. Он сможет вернуться в игру только в 2023 году после перерыва на чемпионат мира в Катаре.

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Коваленко пропустил два предыдущих матча Специи в чемпионате Италии против Бреши и Кремонезе.

В этом сезоне украинец сыграл за Специю в семи матчах.

Коваленко выступает за Специю на правах аренды, куда он перешел летом 2021 года из Аталанты.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Серия А Чемпионат Италии Виктор Коваленко

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