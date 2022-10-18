Футболист сборной Украины забил второй гол за французский клуб — видео 18 октября, 10:46 Игнатенко забил единственный гол Бордо в матче (Фото:ФК Бордо)

Украинский полузащитник французского Бордо Даниил Игнатенко отличился голом в матче 12-го тура Лиги 2 против Бастии.

Игнатенко вышел в стартовом составе Бордо и забил гол на 83-й минуте, сделав счет 1:0.

Украинский полузащитник отправил мяч в ворота ударом головой после навеса с углового.

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Впрочем, гол Игнатенко не принес Бордо победу, поскольку Бастия смогла отыграться в компенсированное время.

Тем не менее, Бордо продолжает лидировать в Лиге 2.

Это второй гол Игнатенко за Бордо. Впервые украинец отличился французским клубом в августе этого года в матче против Родеза.