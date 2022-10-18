Футболист сборной Украины забил второй гол за французский клуб — видео
Игнатенко забил единственный гол Бордо в матче (Фото:ФК Бордо)
Украинский полузащитник французского Бордо Даниил Игнатенко отличился голом в матче 12-го тура Лиги 2 против Бастии.
Игнатенко вышел в стартовом составе Бордо и забил гол на 83-й минуте, сделав счет 1:0.
Украинский полузащитник отправил мяч в ворота ударом головой после навеса с углового.
Впрочем, гол Игнатенко не принес Бордо победу, поскольку Бастия смогла отыграться в компенсированное время.
Тем не менее, Бордо продолжает лидировать в Лиге 2.
Это второй гол Игнатенко за Бордо. Впервые украинец отличился французским клубом в августе этого года в матче против Родеза.