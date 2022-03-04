Польский легионер Динамо — о войне: «Восхищаюсь, как украинцы борются за свободу и демократические ценности»
Томаш Кендзера вернулся в Польшу (Фото:Томаш Кендзера via Instagram)
Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера поддержал Украину, которая вынуждена отстаивать демократические ценности в борьбе с российскими оккупантами.
Кендзера опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что он даже представить не мог, что спустя несколько часов после возвращения с командой в Киев со сборов в Турции в Украине начнется война.
Польский футболист добавил, что сейчас он с семьей в Польше.
«Моя эвакуация из Киева во Львов была бы невозможна без помощи болельщиков Динамо. Переправу отлично организовала Польская футбольная ассоциация в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.
Украина для меня как вторая родина. Я полон восхищения тем, как ее жители борются за свободу и демократические ценности. Горжусь отношением поляков, способных объединиться и эффективно помочь в жесте солидарности. Мои мысли и сердце из Украины. Я молюсь в надежде на скорейший мир. Я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Да будет мир! Вперед, Украина, я с тобой. Ты моя вторая родина", — написал Кендзера.
Ранее Томаш Кендзера обратился к бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову из-за вторжения РФ в Украину, послав того на три буквы.
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