Польский легионер Динамо — о войне: «Восхищаюсь, как украинцы борются за свободу и демократические ценности» 4 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Томаш Кендзера вернулся в Польшу (Фото:Томаш Кендзера via Instagram)

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера поддержал Украину, которая вынуждена отстаивать демократические ценности в борьбе с российскими оккупантами.

Кендзера опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что он даже представить не мог, что спустя несколько часов после возвращения с командой в Киев со сборов в Турции в Украине начнется война.

Польский футболист добавил, что сейчас он с семьей в Польше.

«Моя эвакуация из Киева во Львов была бы невозможна без помощи болельщиков Динамо. Переправу отлично организовала Польская футбольная ассоциация в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Украина для меня как вторая родина. Я полон восхищения тем, как ее жители борются за свободу и демократические ценности. Горжусь отношением поляков, способных объединиться и эффективно помочь в жесте солидарности. Мои мысли и сердце из Украины. Я молюсь в надежде на скорейший мир. Я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Да будет мир! Вперед, Украина, я с тобой. Ты моя вторая родина", — написал Кендзера.

Ранее Томаш Кендзера обратился к бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову из-за вторжения РФ в Украину, послав того на три буквы.



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