Польский легионер Динамо — о войне: «Восхищаюсь, как украинцы борются за свободу и демократические ценности»

4 марта, 20:12
Цей матеріал також доступний українською
Томаш Кендзера вернулся в Польшу (Фото:Томаш Кендзера via Instagram)

Томаш Кендзера вернулся в Польшу (Фото:Томаш Кендзера via Instagram)

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера поддержал Украину, которая вынуждена отстаивать демократические ценности в борьбе с российскими оккупантами.

Кендзера опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что он даже представить не мог, что спустя несколько часов после возвращения с командой в Киев со сборов в Турции в Украине начнется война.

Польский футболист добавил, что сейчас он с семьей в Польше.

Читайте также:
«Они глушат нам связь». Украинский футболист Коваленко призвал жителей родного Херсона не вестись на провокации — видео

«Моя эвакуация из Киева во Львов была бы невозможна без помощи болельщиков Динамо. Переправу отлично организовала Польская футбольная ассоциация в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Украина для меня как вторая родина. Я полон восхищения тем, как ее жители борются за свободу и демократические ценности. Горжусь отношением поляков, способных объединиться и эффективно помочь в жесте солидарности. Мои мысли и сердце из Украины. Я молюсь в надежде на скорейший мир. Я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Да будет мир! Вперед, Украина, я с тобой. Ты моя вторая родина", — написал Кендзера.

Ранее Томаш Кендзера обратился к бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову из-за вторжения РФ в Украину, послав того на три буквы.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Российская агрессия Премьер-лига Украины Война в Украине ФК Динамо (Киев)

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ