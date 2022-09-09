Заря потерпела первое поражение в сезоне украинской Премьер-лиги и рискует потерять лидерство
Заря может потерять первое место по итогам 4-го тура (Фото:ФК Рух)
Луганская Заря на выезде уступила львовскому Руху со счетом 1:3 в стартовом матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
Героем встречи стал бразильский легионер Руха Таллес, отличившийся хет-триком.
Таллес открыл счет на 41-й минуте, когда удачно сыграл на добивании. Бразилец удвоил преимущество львовян в начале второго тайма, реализовав пенальти.
После этого Русин точным ударом головой сумел отквитать один гол, однако уже через несколько минут Таллес красивым ударом в девятку снова сделал преимущество Руха уверенным.
В итоге Заря потерпела первое поражение в сезоне, тогда как Рух впервые выиграл.
Рух — Заря 3:1
Голы: Таллес, 41, 49 (пен), 62 — Русин, 55
Турнирная таблица
В прошлом туре Заря победила Динамо со счетом 3:2.
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